Mancini: “L’addio all’Italia? Incomprensioni con Gravina, sarebbe stato meglio chiarire”

11/10/2025 | 14:16:57

L’ex CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato al Festival dello sport tornando sul suo addio alla Nazionale: “Ci sono state un po’ di parole, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato meglio chiarire le situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate. Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile. È stata l’esperienza più bella, più importante. Siamo riusciti a fare qualcosa di impossibile, di impensabile. Ci sentivamo invincibili? Sì perché poi subentra qualcosa di importante. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere. Quando inizi a fare bene e continui, subentra qualcosa di diverso. Ritorno in panchina? Ci sono state delle cose, ci sono. Ma non si possono fare scelte così. Ci deve essere l’obiettivo di vincere, ci deve essere qualcosa che ti fa scattare. Mi manca il campo, la panchina, quando sei sul campo coi giocatori è un’altra storia. Ci sono delle cose, non facile subentrare devi essere veloce a trovare delle soluzioni”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita