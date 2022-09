Mancini: “La Nazionale deve essere amata. Immobile? Non è grave, spero di averlo lunedì”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport nel prepartita di Italia-Inghilterra.

Queste le sue parole: “Ciro non sta malissimo però non vogliamo rischiarlo perché non si sente benissimo la gamba ma non è niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì. Faremo con quelli che abbiamo”.

Che gara si aspetta?

“Mi aspetto una bella partita perché Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale”.

Bisogna ritrovare la gioia, hai detto.

“E’ difficilissimo però credo che quello che abbiamo fatto ci debba aiutare a passare questi mesi ancora più difficile”.

Cosa dice ai tifosi?

“Abbiamo sempre cercato di fare il massimo e giocare bene. Quasi sempre ci siamo riusciti. Purtroppo lo sport ci sono dei momenti in cui non si va bene e si soffre. Fortunatamente è solo calcio”.

I giovani hanno voglia di nazionale?

“Bisogna avere voglia di venire in nazionale sempre. La nazionale è qualcosa di straordinario e quindi bisogna sempre avere la voglia di venire. Abbiamo giocatori giovani orgogliosi di essere qui e non vedono l’ora di giocare delle partite”.

Foto: twitter Azzurri