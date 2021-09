Mancini: “L’11 luglio è stata una serata bellissima ma ora non dobbiamo più pensarci. Il futuro è diverso”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara valida per qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro la Svizzera. Ecco le dichiarazioni del commissario tecnico: “Non ci saranno stravolgimenti di formazione. Se noi domani tiriamo 27 volte e concediamo un’azione la gara non può finire 1-1. Il gol Locatelli-Berardi-Locatelli l’abbiamo provato in allenamento, non fu casuale. Ma a me piace il gol con la Svizzera, quello con l’Inghilterra in finale… Se c’è da fare un contropiede bisogna farlo, le gare si vincono anche così. Sarà una gara difficile, ma non perché siamo campioni d’Europa… semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre state difficili. Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi. Non possiamo pensare alla serata dell’11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più. E’ lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere”.

