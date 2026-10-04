Mancini: “Kean non sta bene, torna a casa stasera. Potrebbe giocare Scamacca”

04/10/2026 | 19:07:03

Le parole del CT Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della Turchia: “Purtroppo Moise Kean non sta bene, non ha recuperato. Lo lasciamo andare a casa stasera. Stiamo provando diversi giocatori, sono tanti. Tra Parigi e questa (contro la Turchia) ci sono pochissimi giorni, è stato faticoso e cambieremo qualcosa. Potrebbe giocare Scamacca? Sì, potrebbe, nelle caratteristiche non cambia. Ma abbiamo diversi giocatori. Per noi la cosa importante era di dare ai ragazzi solidità e di credere in loro stessi. Sono giocatori bravi e solo attraverso questo possono migliorare”.

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