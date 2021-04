Mancini: “Kean giocherà per molti anni in Nazionale. Zaniolo? Non possiamo permetterci di metterlo a rischio”

Roberto Mancini, in seguito alla conferenza stampa della Regione Marche di cui lui ha fatto il testimonial sulla promozione del territorio, ha parlato di due giovani che però si sono guadagnati la sua Nazionale. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Moise Kean: il primo sta affrontando la lunga convalescenza e probabilmente non ci sarà per i prossimi Europei. Il secondo sta ben facendo col Psg e punta ad essere nella lista finale per la competizione:

Su Zaniolo: “Dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio. Kean? Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando, è un giocatore che può diventare veramente molto bravo, sicuramente sarà uno che in Nazionale giocherà ancora per molti anni”.

Foto: Twitter Italia