Mancini: “Kean e Zaniolo dal 1′? Valutiamo. Dobbiamo cercare la vittoria”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa insieme a Leonardo Bonucci, alla vigilia della partita contro l’Olanda, in programma domani sera ad Amsterdam per la seconda giornata di Nations League. Queste le sue parole: “Spero che la squadra giochi bene, in modo propositivo come con la Bosnia, anche se certe cose non ci sono riuscite. Dobbiamo cercare la vittoria. Se avessimo giocato a ottobre, sarebbe stato meglio, dispiace anche per l’assenza di pubblico”. Sulla formazione: “Ho detto che ho visto sia Zaniolo che Kean molto cresciuti rispetto al passato e spero che continuino così, hanno bisogno di crescere e migliorare. Sono sulla buona strada e renderanno felici noi e i loro club. Giocheranno con l’Olanda? Ora vedremo le condizione di tutti per capire chi sta meglio e può giocare ancora, probabilmente ne cambieremo diversi. Sensi non può fare due partite in tre giorni”.

Foto: Twitter Italia