Mancini: “Juve favorita, ma Napoli e Inter saranno protagoniste. Balotelli…”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini, ha fatto il punto sul campionato che sta per iniziare ed ha parlato anche di Balotelli. Queste le sue parole: “È presto per dirlo, aspettiamo. La Juve in assoluto è la più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata: anche l’Inter, ma la Juve non è stata ferma. E come vice Juve vedo pericoloso il Napoli: ha gli stessi giocatori che ormai giocano insieme da anni, mentre l’Inter ne ha già cambiati 4-5 e perde giocatori importanti come Icardi e Perisic. Balotelli? Se sarà una buona soluzione non dipenderà dal Brescia, ma da lui: magari giocando più vicino a casa si sentirà più tranquillo, ma non basterà. Io gli voglio bene, ma per lui non posso fare più niente”.

Foto: Talksport