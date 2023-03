Mancini insoddisfatto: “Potevamo fare tutto meglio”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 su Malta: “Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano brutte. Non piacevoli. Abbiamo fatto cose buone e altre meno, ma era importante vincere. Potevamo fare qualche gol in più, ma sono partite un po’ strane”.

Poi ha proseguito: “Retegui? Fondamentale che abbia sbloccato la partita. Ha bisogno di tempo, deve conoscere il calcio europeo. Serve tempo. Queste sono partite particolari, dove giocare è difficile perché non ci sono spazi. Serve prenderle al massimo per cercare di vincere, ma potevamo fare tutto meglio”.

Foto: Instagram Mancini