Mancini: “In Ungheria con la massima tranquillità. Io non devo ritrovare certezze”

In conferenza stampa, Roberto Mancini ha parlato della gara di domani contro l’Ungheria: “Possibilità? 50 e 50. Loro possono contare anche sul pareggio. Il fatto di esser qui a giocarci il primo posto a 90 minuti dalla fine ci fa piacere, proveremo a passare il turno. Come giocheremo? Qualcosa cambieremo, vedremo come stanno tutti i ragazzi. Bisogna giocarla con massima tranquillità, dobbiamo cercare di attaccare e quando avremo le occasioni sfruttarle al meglio. Dobbiamo poi difendere bene: l’Ungheria in casa davanti a 70mila spettatori proverà a vincere e noi dovremo giocare con la massima tranquillità”.

Poi, su quanto il passaggio del turno possa esser considerato un segnale importante dopo il mancato Mondiale: “Io non devo ritrovar certezze. Non poter giocare il Mondiale sarà una sofferenza enorme, a volte capitano queste cose anche quando non si meritano. Andare alle finale, potrebbe essere molto importante per i giovani ragazzi per giocare nuove importanti partite di grande esperienza internazionale”.

Foto: Twitter Azzurri