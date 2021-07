Mancini in lacrime: “E’ la vittoria per la nostra gente. Dopo un anno e mezzo durissimo”

Ai microfoni della Rai, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato della vittoria di Euro 2020 ai rigori contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole in lacrime: “Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito, siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita. Una gioia infinita. E’ la vittoria per la nostra gente, dopo questo anno e mezzo di sofferenza. Spero che festeggino, ce lo meritiamo”.

Foto: Twitter Italia