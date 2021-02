Mancini: “In Italia i giocatori forti non sono mai mancati, siamo riusciti a trovare una bella coesione”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così del momento dell’Italia durante la trasmissione ‘Free Sport’ in onda su ‘Lab tv’: “Ci fa piacere che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosi italiani che si erano un po’ allontanati e ci fa ancora più piacere che questa squadra riesca a esprimere un buon calcio. Siamo riusciti a mettere insieme un buon gruppo, andando a cercare anche i giocatori un po’ più giovani dandogli però la possibilità di giocare in nazionale. Siamo riusciti a trovare subito una bella coesione.

In Italia i giocatori non sono mai mancati, magari in alcuni ruoli in alcuni periodi ne puoi avere più o meno, ma i giocatori importanti ci sono sempre stati e bisognava solo dargli la possibilità. I ragazzi italiani sono bravi, bisognava solo dargli fiducia e possibilità di giocare”.

Se la Federazione ti dicesse: ‘Puoi scegliere due giocatori in più e questi sono del Benevento’. Chi porteresti?

“Dico Viola e Insigne. Poi il Benevento ne ha anche altri di giovani. Letizia? Sì anche lui lo conosco molto bene. L’ho incontrato anche quando era allenatore dell’Inter e spesso mi ha messo in difficoltà”.