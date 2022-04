Mancini: “Il ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto”

Roberto Mancini, presente questo pomeriggio a Siena al match degli Azzurrini dell’Under 17 contro la Polonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese da Sky Sport: “Se ci sarà ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come in Turchia, qualche giovane giocherà, ma con l’Argentina, se ci saranno, giocheranno quelli dell’Europeo perché è grazie a loro se giochiamo questo match (quello del prossimo 1 giugno contro l’Argentina, dove si sfideranno dunque le vincenti di Europeo e Copa America, ndr)”.

Foto: sito FIGC