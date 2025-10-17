Mancini: “Il primo gol in Nazionale? È il sogno di ogni bambino. La partita con l’Inter? Sarà una sfida tosta”

17/10/2025 | 09:50:45

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“La sensazione dopo il primo gol in Nazionale? Bella. Ogni volta che canto l’inno con i compagni ripenso alle estati al bar in cui lo cantavo abbracciato agli amici, vedendo la nazionale. Quando ho segnato ho ripensato a quando giocavo con loro o a casa, indossando la maglia azzurra. È il sogno di ogni bambino, anche se poi contava solo vincere. Se sono sorpreso dalle prestazioni della Roma fino ad ora? No. Le vittorie ce le siamo sudate, conquistate. E poi conosco il mister, le sue qualità e doti caratteriali. Rispetto all’Atalanta è cresciuto come esperienza internazionale, ma la passione è sempre altissima. In alcune gare forse abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma non abbiamo rubato niente a nessuno. La partita di domani contro l’Inter? Sarà una sfida tosta, anche se nel calcio di oggi non esistono più partite facili. L’Inter è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli, anche se forse i nerazzurri sono leggermente superiori, anche per quello che hanno fatto in Europa negli ultimi anni. Ma ci faremo trovare pronti, è una partita che ci farà capire di che pasta siamo fatti”.

Foto: Instagram Roma