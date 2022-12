Mancini: “Il Napoli riuscirà a mantenere la prima posizione”

Roberto Mancini ha parlato del Napoli e delle possibilità della squadra di Spalletti di riuscire a mantenere la prima posizione, così da poter vincere un campionato che manca da troppo tempo. Queste le parole del tecnico ex Inter, intervistato a Radio Kiss Kiss: “Il campionato è ancora lungo, ma credo che il Napoli riuscirà a mantenere la prima posizione. Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà facile per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi”.

Foto: Instagram Mancini