Mancini: “Il gol ha valore personale ma contava la vittoria. Bonucci ci aiuta sulle palle inattive”

14/10/2025 | 23:32:49

Il difensore dell’Italia Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria su Israele: “Sono felice per il gol ma la cosa più importante è stata la vittoria. Sapevamo che era difficile contro Israele, dopo la sofferta vittoria nella gara di andata conoscevamo i loro punti forti. Ci voleva questo successo. Il gol ha un valore personale ma contava solo vincere. In allenamento prepariamo le palle inattive con Bonucci e tutto lo staff tecnico, siamo contenti”.

Foto: Instagram Roma