Mancini: “Il girone ce lo siamo complicato da soli. Sorteggio playoff? Possiamo giocarcela con chiunque”

Roberto Mancini, attraverso un collegamento video al Social Football Summit, ha parlato dopo la trasferta irlandese: “È un giorno particolare, pensavamo di essere già qualificati, ma dobbiamo saper accettare il verdetto del campo anche quando è negativo. Ce la giocheremo perché delle chance le abbiamo ancora. Contro l’Irlanda del Nord non è stata una partita positiva. La cataloghiamo tra le mete più difficili quella irlandese. La squadra è ottima, non ha vinto un Europeo per caso o perché ci siamo difesi sempre. Abbiamo strameritato anche contro squadre più forti. Ci sono momenti in cui non si riesce a dare il 100%. È facile parlare dopo. Se noi arriviamo a marzo e siamo senza infortunati, possiamo incontrare chiunque. Se proprio vogliamo toglierne una direi Portogallo”.

FOTO: Twitter Azzurri