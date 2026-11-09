Mancini: “Il Frosinone ha 3-4 ragazzi bravi. Ma non possiamo chiamare Calò perché lo dice il suo procuratore”

09/11/2026 | 15:08:27

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa al primo giorno di ritiro, in attesa delle sfide contro Francia e Belgio di Nations League.

Sulla mancata convocazione di Calò: “Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore”.

Su Palestra: “Palestra è un terzino offensivo che nel tempo potrà fare anche l’ala, ma per ora è un terzino offensivo e a noi va bene così. Viene da un infortunio, avrà bisogno di un po’ di tempo per riprendere la condizione migliore”.

Su Liberali: “Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene”.

Su Lontani: “Lontani mi ha dato una buona impressione già dalla prima di campionato, poi è migliorato gara dopo gara. Ha personalità e qualità tecniche”.

Su Cassano: “Cassano può essere il giocatore che noi non abbiamo in questo momento, è un ragazzino ma è un regista di centrocampo. Ha il gioco in testa e sta in una squadra dove si gioca a calcio e pensano allo stesso modo. Gli altri sono già un po’ più grandi e già si conoscevano”.

Su Cisse: “Cisse può fare entrambi i ruoli d’attacco, ora devo vederlo dal vivo”.

Su Zaniolo: “Zaniolo può fare l’esterno, il centravanti e la mezzapunta”.

Foto: Instagram Mancini