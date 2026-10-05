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Mancini: “I ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita. Bilancio più che positivo”

05/10/2026 | 23:00:12

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Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della RAI al termine del match contro la Turchia. Queste le sue parole:
“È chiaro che c’era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po’ sofferto all’inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell’1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara. Se il bilancio finale è positivo? Direi che è un bilancio più che positivo. Ma noi dobbiamo continuare su questa strada: adesso le cose stanno così, poi vedremo le partite di novembre”.
Foto: Instagram Mancini