Mancini: “I complimenti di Modric a Zaniolo? Non mi sorprendono”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni in merito ai complimenti che Luka Modric ha riservato a Nicolò Zaniolo.

“La cosa non mi sorprende, basta poco per leggere il futuro di Zaniolo. Le prime volte che lo osservai mi impressionò la potenza, sproporzionata all’età. E poi ha qualità, piede. Non vuol dire che sia già arrivato. Deve crescere ancora tanto, giocare sempre più connesso alla squadra, sacrificarsi tanto anche senza palla.”

Foto: Twitter ufficiale VivoAzzurro