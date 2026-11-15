Mancini: “Heysel? Tragedia immensa, sono juventino. Punizione per Sebastiano Esposito? Non scherziamo”

15/11/2026 | 15:15:09

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni Rai: “Il primo posto in Nations League? I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c’è ancora molto da fare, siamo all’inizio del cammino. Una punizione per Sebastiano Esposito? Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte. Dimarco esterno alto? Sì, può farlo. I francesi se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello. Come si ferma De Bruyne? Facile, non facendolo giocare. Heysel? Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio dell’85, giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso juventino”.

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