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Mancini: “Grande piacere tornare dove ho passato bei momenti. Ho parlato con Malagò e ci ha tranquillizzati”

21/09/2026 | 15:23:30

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Roberto Mancini ha tenuto una conferenza stampa pochi minuti fa in quel di Coverciano. Nel mirino ci sono gli impegni di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. Le parole del CT.

Su Malagò: “Ho parlato con lui e ci ha tranquillizzati: noi dobbiamo pensare al nostro lavoro, a fare bene e a vincere la prima partita contro il Belgio, che non sarà facile”.

Sul nuovo metro arbitrale che, di fatto, ha annullato gli 0-0: “Ho sempre pensato che in Italia si giocasse a un ritmo inferiore per i troppi falli fischiati. Questo nuovo metro di giudizio lo apprezzo molto”.

Sul ritorno a Coverciano: “Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere”.

Su Baldini: “Baldini ha lasciato un buon terreno alla nostra Nazionale. Vogliamo vedere e analizzare tutti i giovani senza lasciare nulla al caso”.

Sul modulo e impostazione tattica: “Abbiamo diverse soluzioni tattiche: due punte, 4-3-3 e diversi altri moduli. Vedremo e valuteremo in questi giorni. La Nazionale del 2021 siamo riusciti ad assemblarla e a farla giocare bene. L’importante è recuperare tutti coloro che adesso non stanno bene”.

Foto: X Azzurri