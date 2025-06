Mancini: “Gasperini è forte, lo ha dimostrato. La Champions è un obiettivo”

14/06/2025 | 15:03:09

Gianluca Mancini ha parlato a Sky Sport del nuovo corso della Roma con Gasperini in panchina: “Il mister è forte e in questi anni ha dimostrato il proprio valore. L’Atalanta ha fatto qualcosa di unico e ora siamo felice si averlo con noi. È stato il mio primo allenatore in Serie A, gli sarò sempre grato perché mi ha insegnato tantissimo. Sono felice che ora sia con noi. Si lavora con tutti ma con lui ancora di più. Il suo è un calcio intenso: sarà un ritiro tosto ma siamo pronti. La Champions? Dev’essere un obiettivo, ma non a chiacchiere a fatti. Mister Ranieri ha fatto un qualcosa di unico e per noi sapere che è rimasto in società ci fa star tranquilli. Speriamo che tutte le cose vadano per il meglio. Su Spalletti: “In Nazionale se vieni chiamato devi prendere di corsa il primo treno per andare a Coverciano e se non vieni chiamato devi essere il primo tifoso. Il Mister avrà fatto le sue considerazioni e vanno accettate. Non l’ho vista come un’esclusione basata su motivi personali, con lui non c’è mai stato niente anzi io lo ringrazierò sempre per avermi portato all’Europeo”.

Foto: Instagram Roma