Mancini: “Futuro? Non penso a nessun club. Sono concentrato sulla Nazionale, allenarla è la cosa più bella”

Nella giornata di ieri è andata in scena a Jesi il Mancini Day. Il ct della Nazionale italiana ha ricevuto un caloroso bagno di folla nel palasport della sua città natia che ha accolto l’allenatore protagonista del successo agli Europei con l’Italia. Come riporta ilrestodelcarlino.it, Mancini ha ricordato il successo di Wembley: “Una grande gioia e la consapevolezza di trasmettere quel senso di appartenenza che è insito in noi italiani. Ne abbiamo parlato spesso con i giocatori, l’obiettivo comune era fare qualcosa di speciale per i nostri tifosi, sapere di avere alle spalle il sostegno di una intera nazione è stata una molla che ci ha spinto verso traguardi che molti pensavano fossero irraggiungibili”. Infine sulla possibilità di tornare ad allenare un club: “Adesso c’è il Mondiale e poi vediamo. Ora bisogna stare concentrati sul Mondiale, abbiamo da centrare velocemente la qualificazione e dobbiamo provare a vincere la Nations League. Non ci penso ai club e sono concentrato sulla Nazionale, allenare la Nazionale è la cosa più bella”.

Foto: Twitter Euro2020