Mancini: “Fischi di San Siro a Donnarumma? Non credo li meriti. L’ultima volta qui ho vinto contro l’Inghilterra”

11/11/2026 | 19:10:16

Roberto Mancini presenta la sfida contro la Francia, in programma giovedì alle 20:45 a San Siro.

Sulla partita di domani: “Cerchiamo conferme e miglioramenti. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona”.

Sulla partita d’andata: “È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché la Francia ci ha messo un po’ lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose buone e spero di migliorarle domani per vincere”.

Sui fischi a Donnarumma di qualche anno fa: “Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi”.

Sulle ultime tre sconfitte a San Siro: “Io l’ultima l’ho vinta, e non era neanche semplice, con l’Inghilterra”.

Sulla maxi sosta: “A me non è piaciuta quella di quattro partite. Potendo scegliere, preferisco la classica, con due partite alla volta”.

Foto: X Italia