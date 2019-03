Mancini: “Siamo felici. Immobile ha fatto un grande lavoro”

Roberto Mancini ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di domani contro il Liechtenstein, un altro passaggio importante sulla strada per la qualificazione a Euro 2020. “Siamo felici, volevamo riportare entusiasmo, potevamo farlo solo con la qualità del gioco e della squadra. Dobbiamo lavorare tanto per migliorare, far affezionare tante persone alla Nazionale. La formazione per domani? Facciamo allenamento oggi, vanno valutate alcune cose, probabilmente 3-4 giocatori li cambieremo. Noi abbiamo il nostro gioco che ci accompagnerà da qui agli Europei. Dovremo essere più aggressivi ieri sera, tutte le partite vanno giocate, basti pensare a Brasile-Panama. Sensi? Non è l’unica alternativa, Verratti può fare il ruolo di Jorginho. Non credo avremo problemi. Immobile? Ha fatto un grande lavoro e ha giocato in una situazione difficile”.

Foto: Twitter VivoAzzurro