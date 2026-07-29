Mancini: “Felice di tornare come CT. Ora sogno il Mondiale”

Roberto Mancini freme dopo la nomina come nuovo selezionatore e non vede l’ora di iniziare l’avventura bis con la Nazionale, il Corriere della sera ha riportato le prime parole del neo CT: “Sono felice di questa nuova opportunità. L’Europeo è il titolo più importante della mia carriera, ora sogno il Mondiale”. Oggi pomeriggio, con la conferenza stampa di presentazioni fissata intorno alle ore 18. Nella quale parlerà anche Claudio Ranieri, nominato DT al posto di Maldini.