Mancini esalta Retegui: “È un goleador, lo conoscevamo e lo sapevamo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha così parlato di Mateo Retegui, a segno anche oggi per la seconda volta consecutiva dopo la rete messa a segno contro l’Inghilterra all’esordio con la maglia azzurra: “È un goleador, lo conoscevamo e lo sapevamo. Ha il fiuto del gol, deve lavorare molto perché è giovane e deve conoscere il calcio europeo, non è facile in cinque giorni”.

Foto: Instagram Azzurri