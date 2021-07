Arrivano i complimenti via social del CT azzurro, Roberto Mancini, alla Italbasket, che questa sera battendo i padroni di casa della Serbia per 102 a 95, si è qualificata ai giochi di Tokyo dopo un’assenza di ben 17 anni. L’ultima volta difatti è stata alle Olimpiadi di Atene nel 2004, valso l’argento per l’Italia.

Foto: Twitter Italia