Mancini elogia la società: “Friedkin è sempre presente a Trigoria”

In un passaggio dell’intervista di Gianluca Mancini, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, il difensore della Roma ha elogiato la società per la sua costante presenza: “Da quando sono arrivati è cambiato tutto, ma in positivo. Sono sempre a Trigoria e ci seguono in ogni partita. Per un calciatore è importante sentire la presenza del presidente. Di noi sapevano tutto, anche la mia vita calcistica. Con loro ci siamo trovati subito bene, soprattutto il figlio Ryan parla molto con noi. Mi ha fatto i complimenti per la vittoria sulla Fiorentina.”

Foto: Roma Twitter