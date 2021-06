Mancini e Vialli, il ritorno a Wembley: dalla Coppa dei Campioni del ’92 all’Europeo con l’Italia

Mancini e Vialli, di nuovo insieme a Londra. Nello stesso stadio dove sfiorarono la Coppa dei Campioni con la Sampdoria nel 1992. Dopo 29 anni i due ci riprovano ma, questa volta, in un palcoscenico diverso: l’Europeo. Dopo tanto tempo i ‘gemelli del gol’ si sono ritrovati in Nazionale con ruoli diversi: Mancini ct e Vialli team manager. Insieme hanno costruito un gruppo affiatato che ha riportato entusiasmo all’intero paese. All’interno dello staff tecnico azzurro ci sono anche altri protagonisti di quella Samp come Attilio Lombardo (oggi assistete tecnico di Mancini) e Giulio Nuciari (assistete di Mancini). Wembley è completamente cambiato rispetto a quella famosa finale, persa ai supplementari con il Barcellona. All’epoca la delusione fu tanta ma questa volta l’opportunità è ghiotta: prendersi la rivincita con l’Italia, nell’ottavo di finale contro l’Austria. E sperare poi di ritornare, nello stesso stadio, anche per la semifinale e l’eventuale finale. La strada è tracciata, adesso tocca a loro.

FOTO: Sito Figc