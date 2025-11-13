Mancini e Pio Esposito, l’Italia passa in Moldavia nel finale (0-2)

13/11/2025 | 22:45:18

Due colpi nel finale, uno di Mancini e uno di Pio Esposito stendono la Moldavia 2-0 dopo una gara in cui i ragazzi di Gattuso hanno sprecato diverse chance .Uno dei primi squilli azzurri arriva al 25′. Occasione: sugli sviluppi di una punizione, Mancini si ritrova il pallone tra i piedi in area di rigore e con la porta sguarnita calcia incredibilmente alto. Occasione Italia al 60′: cross dalla destra, sponda di Scamacca per il tiro di Cambiaso che, però, viene murato dalla difesa della Moldavia. Al 75′ girata al volo di Pio Esposito, ma il suo tiro è centrale e non impensierisce il portiere dei padroni di casa. All’88 Mancini e in pieno recupero Pio Esposito regalano due reti ed evitano la figuraccia agli Azzurri.

foto x azzurri