Mancini: “E’ mancata precisione in zona gol. Loro hanno difeso bene, questo è il calcio”

Dopo l’1-1 maturato al Franchi con la Bulgaria, il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha commentato così il match ai microfoni di Rai Sport:

Cos’è mancato questa sera?

“C’è mancato di essere più precisi in zona gol. Sono quelle partite che se giochi anche per mezz’ora in più la palla non entra. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Hanno fatto un contropiede: questo è il calcio”.

Ora il discorso qualificazione si complica?

“Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla”.