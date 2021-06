Mancini e Foda, l’unico precedente in Coppa Uefa nel 2002

C’è un precedente tra Mancini e Foda, i due commissari tecnici di Italia e Austria, nel 2002 si sono sfidati in Coppa Uefa. All’epoca erano a inizio carriera ed allenavano rispettivamente Lazio e Sturm Graz. Vinsero i biancocelesti all’andata in Austria per 3-1, grazie ad una doppietta di Simone Inzaghi e un gol di Enrico Chiesa. Mentre al ritorno all’Olimpico vinse 1-0 il Graz. Foda era stato momentaneamente promosso da vice ad allenatore della prima squadra mentre Mancini era al primo anno alla guida della Lazio dopo l’esperienza alla Fiorentina. Dopo diciannove anni, entrambi, avranno l’opportunità di incrociarsi nuovamente in un palcoscenico migliore come quello dell’Europeo.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro