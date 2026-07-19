Mancini dopo il rinnovo con la Roma: “Un legame che va oltre tutto. Abbiamo tante pagine da scrivere insieme”

19/07/2026 | 22:19:10

Gianluca Mancini ha rinnovato fino al 2029 il suo contratto con la Roma, legandosi praticamente a vita col club capitolino. Dopo l’ufficialità del prolungamento, il difensore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio dove sottolinea il legame fortissimo con la sua squadra: “Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma. Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo. La Roma per me significa questo e molto di più. Un legame intenso, forte, sopra ogni cosa. Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme. Non vedo l’ora di farlo, rappresentando questi colori che amo con orgoglio e fino all’ultimo istante di ogni partita. In Italia, in Europa, nel mondo. Grazie a tutti, forza Roma”.

Foto: Instagram Mancini