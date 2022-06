Mancini: “Donnarumma? Valuteremo domani le sue condizioni. Se si sente pronto giocherà”

Alla vigilia della sfida contro l’Ungheria, ha parlato in conferenza stampa Roberto Mancini che si è soffermato sulle condizioni fisiche di Donnarumma: “Gigio per me rimane il miglior portiere d’Europa: il portiere soffre un po’ di più rispetto agli altri quando si alterna. Ha questo piccolo problema, valuteremo domattina: se lui si sente di giocare e vuol giocare, giocherà. Qui in gruppo sono rimasti diversi, anche Belotti ad esempio a cui avevo detto di andarsi a riposare”

Riguardo ad una nuova filosofia di gioco per la Nazionale, Mancini esclama: “Si può vincere in qualsiasi modo, non c’è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra… Poi la partita successivamente è stata in totale equilibrio. Erano tutti giocatori nuovi, è chiaro che ci vuole un po’ di tempo”.

Foto: Twitter Mancini