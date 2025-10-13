Mancini: “Domani una gara importante contro una squadra tosta. Playoff? Finché la matematica non ci condanna, non possiamo parlarne”

13/10/2025 | 16:17:52

Il difensore della Roma e della Nazionale italiana, Gianluca Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro Israele. Queste le sue parole:

“Se sono tutte finali fino a marzo? Sì, per noi qualsiasi partita deve essere come una finale, e quando indossi questa maglia ancora di più. È una gara importante contro una squadra tosta: lo abbiamo visto all’andata e sappiamo a cosa andiamo incontro. Se siamo pronti ai playoff? Finché la matematica non ci condanna, non possiamo parlarne. Io non mi sento più forte di nessuno: le partite vanno tutte giocate e sudate. Non possiamo pensare troppo avanti, dobbiamo concentrarci su noi stessi e su ciò che abbiamo intrapreso con il mister, partita dopo partita, per costruirci un futuro importante. Chi conosco meglio tra i giocatori israeliani? Conosco di più Solomon, ho giocato contro di lui quando era allo Shakhtar. All’andata abbiamo visto che è una squadra molto fastidiosa e preparata: il loro reparto migliore è quello offensivo, quindi dovremo stare attenti per limitarli”.

