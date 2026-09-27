Mancini: “Dobbiamo restare tranquilli, abbiamo la possibilità di poter fare meglio”

27/09/2026 | 19:40:55

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Penso che dobbiamo restare tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio, che ci ha effettivamente messo in difficoltà però poi la squadra ha reagito bene. Poi le partite sono fatte di episodi: la partita poteva cambiare, anche se poi il Belgio ha meritato di vincere. Adesso abbiamo la seconda partita, abbiamo la possibilità di poter fare meglio, potremo cambiare qualcosa e valutare altri giocatori. Cosa cambiare? A livello di uomini sicuramente cambiamo, è impossibile avere un giocatore per quattro partite così ravvicinate. Poi possiamo valutare altri giocatori in partite così importanti”.

Foto: Instagram Mancini