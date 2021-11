Mancini: “Dobbiamo pensare a vincere la nostra partita. Sia Irlanda del Nord che Bulgaria daranno il massimo”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha presentato così in conferenza stampa la decisiva sfida di domani contro l’Irlanda del Nord:

Avverti cattivi pensieri?

“No, i cattivi pensieri sono cose gravi. E’ una partita di calcio, sappiamo che è importante. Andremo a fare la nostra gara e cercheremo di fare una bella gara e di vincere prima di tutto perché non sarà una cosa semplice, l’Irlanda del Nord ha sempre concesso poco a tutte le squadre che sono venute. Il nostro pensiero deve essere quello, non cattivi pensieri”.

Il tiro da fuori domani può essere la chiave?

“Sicuramente palle alte no, loro mi sembrano abbastanza alti. Dobbiamo cercare di vincere giocando in velocità ed essendo veloci nel gioco, palla a terra. Non sarà una gara semplice, loro difendono in tanti e bene”.

Cosa c’è di profondo e di alto da mettere in campo domani?

“Mettere in campo tutto quello che questa squadra sta facendo da tre anni: nessuno ci credeva e sappiamo che durante il percorso ci sono anche momenti un po’ più difficili. Domani sarà una gara delicata, ma i ragazzi non devono dimenticarsi di quanto fatto e giocare con la massima tranquillità”.

Domani basterà vincere o bisognerà fare attenzione anche alla gara della Svizzera? Che Bulgaria vi aspettate?

“Per quanto riguarda noi dobbiamo vincere, poi credo che in queste gare tutte daranno il massimo, l’Irlanda del Nord come la Bulgaria. Noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita. La nostra nazionale ha sempre pressione, domani un po’ di più ma noi dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Foto: Twitter Azzurri