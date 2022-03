Mancini: “Dispiace lasciare a casa Balotelli o Calabria. Scelto Joao Pedro per ragioni tattiche”

Nonostante i rumors e i buoni rapporti fra commissario tecnico e giocatore, Mario Balotelli non è entrato nella lista dei convocati dell’Italia in vista dei playoff valevoli per accedere ai prossimi mondiali. Nella conferenza stampa tenuta oggi, in cui ha spiegato diverse delle sue scelte, Roberto Mancini ha commentato anche questa decisione.

Queste le parole del commissario tecnico: “Lasciare qualcuno a casa dispiace sempre, che si tratti di Balotelli, Calabria o Bernardeschi. Scelto Joao Pedro perché oltre il centravanti può fare la seconda punta o l’esterno, c’erano ragioni tattiche”.

Foto: Twitter Nazionale