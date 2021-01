Mancini difende Pirlo: “All’inizio sono normali le difficoltà”

Ospite a La Domenica Sportiva, il ct della nazionale Roberto Mancini ha detto la sua sul derby d’Italia vinto dall’Inter sulla Juventus: “È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere vedere quel gol di Barella. Per l’Inter una bella vittoria, per la Juventus può capitare: anche i bianconeri ogni tanto possono incappare in una serata storta”. Successivamente ha speso alcune parole in difesa di Andrea Pirlo, sotto l’occhio delle critiche per l’andamento traballante dei bianconeri: “All’inizio è normale avere difficoltà, anche se hai giocato ad altissimi livelli fare l’allenatore è una cosa completamente diversa. Poi piano piano apprendi, migliori: è tutto abbastanza normale, anche se hai la fortuna di iniziare con squadre d’altissimo livello”.

Foto: Twitter Italia