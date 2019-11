Mancini da record, superato Pozzo: “Grande traguardo, ma c’è ancora molta strada da fare”

Nona vittoria in altrettante partite per l’Italia nelle qualificazioni a Euro 2020. Grazie al successo contro la Bosnia, Roberto Mancini centra la sua decima vittoria consecutiva, la dodicesima in 19 partite alla guida degli Azzurri. Battuto il record stabilito da Vittorio Pozzo nel 1938 per numero di vittorie in fila per un singolo ct. Dopo la gara, lo stesso Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Dieci vittorie consecutive? Fa piacere, superare un mito come Pozzo è un grande traguardo. Ma ricordiamo che lui ha vinto 5 trofei con la Nazionale, c’è ancora molta strada da fare. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ho visto un’ottima Italia, abbiamo giocato bene, abbiamo messo la partita subito sul binario giusto. Due anni fa la partita con la Svezia? Questo è il calcio, sono stati bravi i ragazzi a trovarsi subito e a sposare il progetto tecnico. Oggi hanno giocato bene tutti. Tonali? E’ andato bene, non è Verratti ma ha caratteristiche simili. Ha giocato lui e non Zaniolo perché nella Roma Nicolò sta giocando in una posizione diversa. Difetto? Negli ultimi 15 minuti abbiamo difeso troppo bassi”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro