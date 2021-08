Mancini: “Da qui al Mondiale possiamo migliorare. Jorginho? Merita il Pallone d’Oro”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del raduno che porterà l’Italia a giocare le gare di qualificazione al Mondiale 2022. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Nulla è cambiato dopo la vittoria dell’Europeo. La nostra vita proseguirà e il nostro lavoro anche. Abbiamo vinto l’Europeo, abbiamo fatto felici noi stessi e 60 milioni di italiani. Questo è ciò che ci ha resi orgogliosi, il fatto di aver dato felicità a tutte queste persone. Dal bambino di 3-4 anni alla persona di 85, sono stato davvero felice per ciò che abbiamo fatto e questa è stata la cosa più bella per noi. Come Nazionale possiamo migliorare da qui ai 14 mesi che portano al Mondiale. Serve però attenzione nelle prossime gare, ora dobbiamo qualificarci, è la cosa più importante”. Poi su Jorginho: “Merita il Pallone d’Oro, è un giocatore che sta facendo bene da anni. Ha vinto tutto quest’anno e se lo merita”.

Foto: Twitter Vivo Azzurri