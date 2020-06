Mancini: “Così non è uno spettacolo bello. Spero tornino presto i tifosi negli stadi”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport durante l’intervallo di Napoli-Juve: “Ci vorranno per tutti 4-5 partite per migliorare dal punto di vista della condizione fisica. Di calcio si ha tanta voglia, così però non è un bellissimo spettacolo e spero che in un paio di settimane si possano portare anche un po’ di tifosi negli stadi. Il calcio senza pubblico è un po’ diverso e la speranza è quella di avere il prima possibile un po’ di tifosi”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro