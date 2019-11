Mancini: “Contento per quello che sto facendo per la squadra, gol emozione incredibile”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, contro il Brescia ha trovato la sua prima rete in maglia giallorossa. L’ex Atalanta si è espresso così in zona mista: “Il gol? Andiamo piano, c’è tanto da fare, sono giovane e sono alle prime partite della stagione. Sono contento per l’impegno e per quello che sto facendo per la squadra, poi il gol è un’emozione incredibile, era il primo qua all’Olimpico. Sono contento però che loro non abbiano segnato, è merito di tutti”. Sul secondo tempo: “È cambiata la manovra, eravamo più determinati, pressavamo di più i difensori del Brescia. Nel primo tempo avevamo idee, ma non riuscivamo a trovare gli spazi, quando le squadre si chiudono è più difficile fare gol”.

Foto: Profilo Twitter Roma