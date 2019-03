Mancini in conferenza: “Kean e Balotelli? Possono coesistere. Su Verratti e Quagliarella…”

Così Roberto Mancini in conferenza stampa dopo Italia–Finlandia. “Sono molto soddisfatto. Abbiamo puntato su Kean, anche conoscendolo bene. Barella è una conferma, tutti hanno fatto bene, sono contento. Siamo reduci da cinque partite con un solo gol subito. Le azioni le creiamo, già ne abbiamo fatti due oggi. Noi dobbiamo lavorare per migliorare, lo faremo quando staremo di più insieme. Verratti? Da quando ci sono io ha sempre giocato bene, è molto tecnico e si trova bene con Jorginho. Tecnicamente è di livello superiore, è straordinario quando ha la palla, sono contento per lui. Kean è una prima punta. Poi è giovane, può lavorare così senza nessun problema. E potrebbe coesistere con Balotelli. Kean è ancora giovane, può giocare da esterno di destra o sinistra. Ha qualità enormi, è fisicamente devastante, deve crescere. Immobile? Deve stare tranquillo, ha preso la palla quasi in difesa e poi l’ha imbucata per Kean. Il mio giudizio su Quagliarella? Ha sempre lavorato bene, arrivare alla sua età ed essere nelle sue condizioni… è entrato in un momento dove le maglie erano un po’ più larghe”.

Foto: Twitter Mancini