Mancini: “Con qualche innesto avremmo potuto vincere il Mondiale”

Tra i vari spunti offerti nel corso della conferenza stampa, Roberto Mancini non ha nascosto le sue sensazioni in merito a un Mondiale che, purtroppo, l’Italia non giocherà: “La squadra attuale, con qualche innesto, poteva giocare il Mondiale per vincere la Coppa. Faremo un po’ di inserimenti a giugno nella Nations League, dobbiamo iniziare a preparare le partite di qualificazione all’Europeo.

Perché voglio restare? Sono ancora giovane (ride, ndr). Il mio obiettivo era vincere un Europeo e un Mondiale, poi mi piace il mio lavoro e mi diverto ancora molto, voglio organizzare qualcosa di importante con i ragazzi. La delusione è tanta, ma noi andiamo avanti“.

Foto: Twitter Italia