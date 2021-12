Mancini: “Con l’Italia abbiamo cercato di sviluppare un gioco più europeo”

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni a L’Equipe. Ecco le sue parole sulla tipologia si gioco adottata dagli azzurri: “L’Italia ha vinto 4 Mondiali con 4 sistemi diversi: non penso che, per vincere, siano necessari un sistema o uno stile. Certo, noi abbiamo cercato di sviluppare un gioco più europeo. E all’Europeo la sola patita in cui abbiamo sofferto è stata con la Spagna, che ha un palleggio notevole. La nostra identità è incontestabilmente difensiva, nel senso del sapere difendere meglio degli altri: è la nostra storia. Poi uno deve essere capace di segnare e lo deve sapere fare in tanti modi diversi. La sconfitta con la Spagna? Ma abbiamo perso soltanto perché siamo rimari in dieci, altrimenti avremmo almeno pareggiato anche quella partita. Euro2020? La nostra vittoria ha dato fiducia a tutto il movimento sportivo e abbiamo reso felici le persone. Una soddisfazione enorme”. Foto: Twitter Azzurri