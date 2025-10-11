Mancini: “Con Gattuso andremo sicuramente ai Mondiali. Spero di tornare come ct in futuro”

11/10/2025 | 14:45:34

Roberto Mancini ha parlato della Nazionale e della sua voglia di tornare in panchina, intervenendo al Festival dello sport: “Ci sono state delle cose, ci sono. Ma non si possono fare scelte così. Ci deve essere l’obiettivo di vincere, ci deve essere qualcosa che ti fa scattare. Ho nostalgia del campo, la panchina, quando sei sul campo coi giocatori è un’altra storia. Ci sono delle cose, non facile subentrare devi essere veloce a trovare delle soluzioni. In Nazionale spero ancora di poter tornare, sono sicuro però che con Gattuso andremo al Mondiale”.

FOTO: X Mancini