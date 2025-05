Mancini: “Con Evani e Lombardo dall’inizio la Sampdoria avrebbe giocato i playoff”

15/05/2025 | 11:27:30

“Se Evani e Lombardo ci fossero stati dall’inizio, la Samp avrebbe fatto i playoff” ha detto Roberto Mancini in una intervista concessa a Il Secolo XIX commentando la retrocessione dei blucerchiati. “Ma ormai non ha più nessun senso parlare di queste cose. Bisogna invece metabolizzare quello che è successo, rimboccarsi le maniche e sperare che le cose possano velocemente migliorare. “Io per la Sampdoria ci sarò sempre, l’ho detto e lo ribadisco. Però purtroppo non posso più giocare”.

FOTO: Instagram Mancini