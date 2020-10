Mancini: «Campo pessimo, contento di come ha giocato l’Italia»

L’Italia ha convinto e anche il commissario tecnico Roberto Mancini ha riconosciuto ai suoi uomini di aver interpretato al meglio l’impegno contro la Polonia. «Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo – ha detto alla Rai – La squadra ha giocato bene, ma non abbiamo fatto gol. Capita». Il ct poi approfondisce il concetto e recrimina per il campo. «Penso che un po’ ci abbia condizionato il rettangolo verde che era in condizioni pessime. Non è un alibi, ma abbiamo purtroppo pagato questa condizione». Mancini non si tira indietro a dare giudizi e spiegazioni sui singoli. «Abbiamo pensato che Belotti fosse la scelta giusta, ha fatto bene. Pellegrini veniva da un’operazione fatta lunedì. Più di così non poteva dare».

Foto: Twitter Italia